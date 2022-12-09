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НовостиЗдоровье9 декабря 2022 8:03

В Югре из-за ОРВИ школьников переведут на дистант

Такие меры примут при отсутствии 20 % учеников класса или школы по причине болезни
Виктория Терина
При отсутствии 20 % учеников класса или школы по причине болезни школьников переведут на дистант

При отсутствии 20 % учеников класса или школы по причине болезни школьников переведут на дистант

Фото: Татьяна Коркина

В Югре из-за ОРВИ школьников переведут на дистант. Как отметили в правительстве округа, перевод школьников на дистанционное обучение или дополнительные каникулы проводится при отсутствии 20 % учеников класса или школы по причине болезни. Распоряжения в связи с высоким уровнем заболеваемости сезонными вирусными инфекциями обозначила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании окружного правительства.

Губернатор посоветовала обратить особое внимание на работу бюджетных учреждений независимо от числа сотрудников, а также на необходимость обеспечить безопасность здоровья детей, обучающихся в учреждениях образования.

- Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превышен. В этой связи прошу обратить внимание на рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации, главного санитарного врача РФ о необходимости перевода на дистанционное обучение детей, школьников. Также министр здравоохранения Российской Федерации обратился ко всем с рекомендацией поставить вакцину от гриппа, - рассказала Наталья Комарова.