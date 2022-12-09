Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 декабря 2022 года увеличилось на 95 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 252 172 случая коронавируса. За сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах: Сургут - 24, Нижневартовск - 4, Ханты-Мансийск - 18, Нефтеюганск - 4, Нягань - 8, Сургутский район - 2, Урай - 4, Советский район - 1, Нефтеюганский район - 2, Мегион - 1, Югорск - 2, Когалым - 5, Радужный - 4, Нижневартовский район - 5, Пыть-Ях - 2, Березовский район - 2, Ханты-Мансийский район - 4, Лангепас - 3.

На момент выявления у 89 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 5 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 94 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 494 человека, всего прошли обследование 3 585 103.

За сутки от ковида в Югре умер еще 1 человек. За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 89 человек, за весь период пандемии – 248 779 югорчан