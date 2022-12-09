Житель Мегиона вынес из сетевых магазинов города 17 бутылок крепкого алкоголя Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе задержали подозреваемого в серийных кражах. Управляющие сетевыми магазинами сообщили полицейским, что неизвестный мужчина украл из торговых точек алкоголь. Его нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

- Изучив видео с камер наблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1979 года. В общей сложности злоумышленник вынес из магазинов 17 бутылок крепкого алкоголя на общую сумму порядка 8 тысяч рублей - сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

Мужчина рассказал, что планировал перепродать похищенное, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Югорчанин уже был несколько раз судим, в том числе за аналогичные преступления.

Сейчас возбуждено уголовное дело.