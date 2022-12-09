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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 4:48

Спасатели и правоохранители продолжают дежурить вблизи пострадавшего дома в Нижневартовске

Жителям пятиэтажки помогают попасть в квартиры, чтобы взять необходимые вещи или документы
Виктория Терина
Фото: "Нижневартовск официально"

Фото: "Нижневартовск официально"

Спасатели и правоохранительные органы продолжают дежурить вблизи дома №6-А на улице Мира, который частично обрушился при взрыве газа 4 декабря 2022 года. Они помогают жителям пятиэтажки, которые желают попасть в квартиры, чтобы взять необходимые вещи или документы.

- Жильцы в свои квартиры, расположенные вблизи подъезда, где в воскресенье произошло частичное обрушение, проходят в сопровождении спасателей. Это необходимо для обеспечения безопасности, – рассказали в МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

За минувшие сутки такой возможностью воспользовались 30 человек, а днем ранее – 44.

Напомним, страшные подробности о смертельном взрыве в Нижневартовске мы писали здесь.