Спортсмены Нижневартовска собрали средства в поддержку пострадавшим при ЧП на улице Мира

Фото: пресс-службы волейбольного клуба «Самотлор».

Спортсмены Нижневартовска не остались равнодушными к трагедии, которая произошла 4 декабря на улице Мира 6-А. Тренерский состав, игроки команды волейбольного клуба «Самотлор» в день траура провели матч с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встречу начали с минуты молчания в память о погибших в результате чрезвычайного происшествия на улице Мира.

Как сообщили в пресс-службе клуба, игроки и тренеры также купили билеты на данный матч чемпионата России среди команд Суперлиги. Все вырученные средства передадут пострадавшим. Решение вартовчан поддержала и команда из Санкт-Петербурга.

Игра прошла без музыкального сопровождения и других элементов спортивного шоу. Болельщики проявили солидарность и не использовали звуковые эффекты: дудки, барабаны и т.п.

Все желающие могут оказать финансовую поддержку вартовчанам, пострадавшим в результате частичного обрушения жилого дома. Реквизиты для перечисления средств опубликованы на сайте благотворительного фонда "Твори добро".