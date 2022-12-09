Погода в Югре 9 декабря 2022 года: ночью столбик термометра опустится до -27 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 9 декабря 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями, местами небольшой, на востоке округа умеренный снег. При усилении ветра метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 6 – 11 м/с, по восточной половине округа местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях до -22, -27 °С, днем -10, -15 °С, в северных районах до -25 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -12, -14 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.