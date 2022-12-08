С 9 декабря в Ханты-Мансийске пройдет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийске пройдет традиционная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». 9, 10 и 11 декабря югорчане смогут попробовать и приобрести фермерские и ремесленные продукты: хлеб, сыры, мясные и рыбные деликатесы, дикоросы, а также поддержать местных производителей и проголосовать за понравившийся продукт.

Как сообщили на официальном сайте правительства Югры, участники ярмарки будут соревноваться за звание лучшего в 6 номинациях: Хлебобулочные изделия; Кондитерские изделия с отделкой; Мясные и колбасные изделия; Молоко и молочные продукты; Рыба и изделия из рыбы; Дикоросы.

Ярмарка пройдет с 10:00 до 20:00 по адресу: КВЦ «ЮГРА-ЭКСПО», Студенческая, 19.