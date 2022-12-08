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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 15:31

Директор предприятия лесопромышленного развития будет наказан за уклонение от уплаты налогов

Он задолжал налоговой 30 миллионов рублей
Виктория Терина
Директор предприятия лесопромышленного развития будет наказан за уклонение от уплаты налогов

Директор предприятия лесопромышленного развития будет наказан за уклонение от уплаты налогов

Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завели дело на генерального директора коммерческого предприятия. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как рассказали в следственном комитете, генеральный директор лесохозяйственной компании, из корысти представлял в налоговую ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе о фиктивных операциях с контрагентами, тем самым уклонился от уплаты налогов на 30 миллионов рублей.

- По уголовному делу следователями совместно с сотрудниками полиции по экономической безопасности и противодействия коррупции проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры к обеспечению возмещения ущерба бюджетной системе - сообщили в следственном комитете Югры.