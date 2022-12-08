Директор предприятия лесопромышленного развития будет наказан за уклонение от уплаты налогов Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завели дело на генерального директора коммерческого предприятия. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как рассказали в следственном комитете, генеральный директор лесохозяйственной компании, из корысти представлял в налоговую ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе о фиктивных операциях с контрагентами, тем самым уклонился от уплаты налогов на 30 миллионов рублей.

- По уголовному делу следователями совместно с сотрудниками полиции по экономической безопасности и противодействия коррупции проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры к обеспечению возмещения ущерба бюджетной системе - сообщили в следственном комитете Югры.