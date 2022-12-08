Жители Нижневартовска помогают пострадавшим в ЧП в доме 6-А одеждой и продуктами

Фото: соцсети

Жители Нижневартовска отозвались на трагедию пострадавших в результате ЧП в доме 6-А по улице Мира. Как сообщила председатель РОО «Центр поддержки семьи» Вероника Матвиенок, жители для пострадавших приносят вещи, продукты и другие вещи.

- Эта трагедия не оставила равнодушным ни одного вартовчанина. Горожане предлагают очень много помощи. Она предоставляется мгновенно. Сегодня днем мы соберем несколько комплектов одежды для тех пострадавших, кто самостоятельно не может обратиться за помощью. И потом нам будет понятно, нужно ли что-то еще для них - рассказала Вероника Матвиенок.

По её словам, большинство жильцов смогли забрать из квартир свои вещи благодаря спасателям. Им помощь с одеждой не требуется, но есть запрос о продуктовой поддержке.

Продукты можно принести на благотворительный склад до 17 часов (ТК «Городок», 4 блок, цокольный этаж, номер: 8(902)8533746). Необходимо сказать волонтерам, что продукты для пострадавшим в доме 6-А. Подробности о сборе помощи можно узнать в группе "Помоги продержаться" в соцсети "Вконтакте".

- Хочу сказать еще один важный момент. Одежды для пострадавших принесли достаточно. Просьба к благотворителям, если приносите одежду, подумайте, можем ли потом передать ее другим нуждающимся. Нашим добровольцам важно получить ваше разрешение, - поделилась Вероника Матвиенок.