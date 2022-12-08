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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 12:14

Полицейские Когалыма задержали молодых девушек с крупной партией наркотиков

В момент задержания у обеих девушек полицейские нашли 55 свертка с синтетическим наркотиком
Виктория Терина
Полицейские Когалыма задержали молодых девушек с крупной партией наркотиков

Полицейские Когалыма задержали молодых девушек с крупной партией наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Когалыма задержали двоих жительниц Иркутской области с крупной партией наркотиков. Девушки рассказали полицейским, что купили наркотик через интернет и привезли в Когалым для продажи на территории города.

В момент задержания у обеих девушек полицейские нашли 55 свертка с синтетическим наркотиком. На съемной квартире наркосбытчиц нашли аналогичные наркотики. В итоге общий вес изъятого вещества составил больше 500 граммов.

В настоящее время злоумышленницы заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре студентка-медик отправилась в тюрьму за наркотики. Она отсидит 7 лет в колонии общего режима.