Энергетики повысили надежность электроснабжения 5 тысяч жителей в Югре

Фото: Вячеслав Шаркунов

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт отпайки «Ун-Юган» от высоковольтной ЛЭП «Картопья – Вандмтор», которая участвует в электроснабжении около 5 тысяч жителей поселка Унъюган.

Энергетики заменили более 2 км провода, 400 метров грозотроса, 150 изоляторов и установили две опоры увеличенных габаритов. Новые 20-метровые конструкции отличаются коррозионной стойкостью и устойчивостью к смене температур. Ремонт прошел без ограничения электропитания благодаря переводу энергоснабжения потребителей на резервные схемы. Стоимость работ составила порядка 1,5 млн рублей.

Отметим, что в поселке Унъюган функционируют 3 детских сада, 2 школы, учреждения дополнительного образования, больница и несколько производственных предприятий. Выполненный ремонт повысил надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей.