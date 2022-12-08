В Югре выявлено 57 новых случаев коронавируса за день

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 57 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки зафиксировано 57 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах Югры. Всего выявлено 252 077 коронавирусной инфекции. По данным на 8 декабря коронавирус за сутки подтвержден: в Сургуте - 11, Нижневартовске - 1, Ханты-Мансийске - 9, Нефтеюганске - 5, Нягани - 6, Сургутском районе - 3, Урае - 5, Нефтеюганском районе - 1, Югорске - 1, Кондинском районе - 1, Нижневартовском районе - 2, Березовском районе - 6, Ханты-Мансийском районе - 2, Лангепасе - 2, Белоярском районе - 2.

На момент выявления у 53 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 57 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 093 человека, всего прошли обследование 3 582 865.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 75 человек, за весь период пандемии вылечились 248 690 жителей Югры.