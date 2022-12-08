Житель Сургута могут отслеживать движение дорожной техники в любом районе города онлайн Фото: Юлия Кучеренко

Глава Сургута Андрей Филатов сообщил о запуске интерактивного портала по передвижению снегоуборочной техники. Теперь у сургутян появилась возможность в режиме реального времени отслеживать движение дорожной техники в любом районе города. Сделать это можно как с компьютера, так и с мобильного устройства.

По словам главы региона, на карте отображаются: автогрейдеры, погрузчики, тракторы и другая техника подрядчиков. В этом году город обслуживают такие организации, как «Дорремтех», «Северавтодор», «Дорстройиндустрия» и т.д. В приложении можно узнать подрядную организацию, марку машины, тип техники, гаражный номер и скорость движения техники.

Напомним, мы писали ранее о том, что коммунальные службы Сургута работают в две смены, чтобы непрерывно расчищать территорий от снега.