Погода в Югре 8 декабря 2022 года: днем потеплеет до -8 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Днем по западной половине округа местами небольшой снег, по восточной половине небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, местами по западной половине до -10 °С. Температура днем -8, -13 °С, местами до -18 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16, -18 °С, днем -10, -12 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.