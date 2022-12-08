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НовостиОбщество8 декабря 2022 2:41

Погода в Югре 8 декабря 2022 года: днем потеплеет до -8 градусов

Местами небольшой снег
Виктория Терина
Погода в Югре 8 декабря 2022 года: днем потеплеет до -8 градусов

Погода в Югре 8 декабря 2022 года: днем потеплеет до -8 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Днем по западной половине округа местами небольшой снег, по восточной половине небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, местами по западной половине до -10 °С. Температура днем -8, -13 °С, местами до -18 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16, -18 °С, днем -10, -12 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре