Володин гарантировал исполнение всех социальных обязательств перед гражданами

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал россиянам, что государство выполнит все социальные обязательства и сохранит меры поддержки, несмотря на непростые времена. Об этом сообщает издание dumatv.ru.

На пленарном заседании Думы он сообщил, в настоящее время повторение ситуации 90-х в стране невозможно. При этом Председатель Госдумы призвал двигаться дальше и продолжать заниматься решением социальных вопросов и улучшением жизни граждан, а именно: повышением зарплат и выплат.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля, что на 963 рубля больше, чем сейчас, что соответствует росту на 6,3%.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете страны на 2023–2025 годы. В программу развития территорий включили регионы, в которых социально-экономическая ситуация существенно ухудшилась.