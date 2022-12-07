В Сургуте откроют пункт по приему вторсырья

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте планируют открыть пункт по приему вторсырья. Экоцентр начнет свою работу уже в этом году. Сургутяне смогут приносить отходы различного класса возле гипермаркета «Лента» на ул. 30 лет Победы, 74.

В пункте планируют принимать до 12 видов вторсырья, а именно: батарейки, бумагу, картон, стекло, пластик, алюминиевые банки. Ежемесячно планируют соберать до 10 тонн. Батарейки будут отправлять на переработку в Челябинск, остальное сырье передадут на реализацию в Тюменское экологическое объединение.

Кстати, Сургутский экоцентр станет не только пунктом приема вторсырья, но и образовательной площадкой. Здесь будут проходить эко-выставки и кинопоказы. Открытие состоится 23 декабря.