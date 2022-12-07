Уполномоченный по правам человека в ХМАО приехала в Нижневартовск

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске сегодня побывала уполномоченный по правам человека в ХМАО – Югре Наталья Стребкова. Поездка приурочена к международному дню инвалидов и посвящена работе в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья. А затем Стребкова встретилась с эвакуированными жильцами пострадавшего дома 6-А по улице Мира.

Для разговора с Натальей Стребковой собрались представители общественных организаций, различных служб, курирующих интересы людей с инвалидностью –медицинских, социальных, юридических и т.д. Кроме того, по видеосвязи подключились представители из других муниципалитетов округа. Все они обсудили реабилитацию и трудоустройство инвалидов, лекарственное обеспечение, а также социализацию.

Во время рабочего визита в Нижневартовске Наталья Стребкова побывала в выставочном салоне и оценила работу по изготовлению ортопедических изделий и средств реабилитации.