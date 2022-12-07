Югорчанка спровоцировала ДТП, в котором погиб мотоциклист: её ждет суд Фото: Татьяна Коркина

Жительница Сургута из-за которой погиб мотоциклист отправится под суд. Её обвиняют по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает прокуратура округа.

Как оказалось, в августе 2022 года женщина на «Hyundai Gets» нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности поворота, она столкнулась с мотоциклом «DUKATI» под управлением 30-летнего жителя Сургута. В итоге водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийском районе в ДТП насмерть разбилась водительница, получившая права четыре дня назад.