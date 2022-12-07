На загородной дороге водитель иномарки врезался сразу в два авто

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На загородной автодороге ХМАО произошло ДТП с двумя пострадавшими. Это случилось в районе 58 км автодороги «Сургут - Нижневартовск» в Сургутском районе.

Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Opel» не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до движущегося впереди транспорта и совершил столкновение с «Ладой» и «Камазом». В результате автоаварии 39-летний пассажир «Opel» и 48-летний водитель грузового авто получили травмы.

За прошедшие сутки на территории ХМАО зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя в состоянии опьянения, 6 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 41 водитель и 40 - за нарушение правил перевозки детей.