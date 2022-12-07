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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:22

Состояние госпитализированных в ожоговый центр Сургута остается крайне тяжелым

Четверо пострадавших продолжают лечение в больницах Югры
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО

Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО

Состояние госпитализированных в ожоговый центр Сургута остается крайне тяжелым с отрицательной динамикой. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

- Четверо пострадавших продолжают лечение в больницах Югры. Двое из них в ожоговом центре города Сургута в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Врачи делают всё возможное для спасения их жизни. Еще две пациентки в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы. Стабильные, с положительной динамикой - сообщил в своем телеграм-канале глава департамента здравоохранения.

Напомним, мы писали ранее о том, что опубликован полный список погибших и пострадавших при взрыве дома в Нижневартовске.