Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО

Состояние госпитализированных в ожоговый центр Сургута остается крайне тяжелым с отрицательной динамикой. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

- Четверо пострадавших продолжают лечение в больницах Югры. Двое из них в ожоговом центре города Сургута в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Врачи делают всё возможное для спасения их жизни. Еще две пациентки в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы. Стабильные, с положительной динамикой - сообщил в своем телеграм-канале глава департамента здравоохранения.

Напомним, мы писали ранее о том, что опубликован полный список погибших и пострадавших при взрыве дома в Нижневартовске.