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НовостиОбщество7 декабря 2022 9:26

Пострадавшим жильцам в Нижневартовске начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда

Решается вопрос о предоставлении жилья гражданам, проживающим в первом и втором подъездах поврежденного дома
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Специалисты управления по жилищной политике администрации Нижневартовска а начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда пострадавшим жильцам дома на улице Мира, 6-А.

- Решается также вопрос о предоставлении жилья гражданам, проживающим в первом и втором подъездах. До этого времени жильцы будут находиться в гостинице «Аэропорт», где пострадавшим предоставлены номера, а также у родственников. Со всеми находимся на связи, сообщаем, где и когда можно получить ключи, на какую помощь они могут рассчитывать, – рассказала начальник управления по жилищной политике администрации города Татьяна Борисова.

Квартиры находятся в жилых помещениях в домах, расположенных в новых микрорайонах, а также в старой части города. Специалисты работают с каждой семьей индивидуально.