Повышаем иммунитет грамотно Фото: Татьяна Коркина

В осенне-зимний период защитные функции организма ослабевают и человек становится более восприимчивым к различным заболеваниям. Что можно сделать, чтобы это предотвратить? Регулярно заниматься укреплением иммунитета, выбирая для поддержки здоровья средства с доказанной клинической эффективностью и безопасностью. Именно таким – научно апробированным препаратом, гарантированно повышающим иммунитет, является разработка ученых: природный минерально-органический комплекс Alacricell.

Поздней осенью и зимой многие люди обеспокоены состоянием своего здоровья и стараются его укрепить при помощи питания и биологически активных добавок к пище. Однако, задаваясь вопросом: «А что же попить для повышения иммунитета?», далеко не каждый понимает, от чего зависит эффективная работа иммунной системы и что можно сделать для ее поддержки.

Интересный факт. Каждую секунду в организме человека обновляется почти 3,8 миллиона клеток. В день – это около 330 миллиардов. Значительную часть новых клеток составляют те, что принимают активное участие в иммунных реакциях и поддерживают полноценную работу иммунной системы. С возрастом или вследствие болезней такая способность организма слабеет и процесс обновления клеток становится менее эффективным. В результате это приводит к снижению сопротивляемости к вредоносному воздействию инфекций, бактерий, вирусов и токсинов, к ухудшению общего здоровья и появлению признаков старения.

Как это исправить?

Самым распространенным советом, конечно, является так называемое сбалансированное питание. Однако на деле очень сложно понять, какой из «стройматериалов» в данный момент больше всего нужен конкретному человеку для повышения защитных функций его организма. Кроме того, с пищей мы обычно получаем только мелкие «кирпичики», причем не всегда в необходимом количестве.

Существенную помощь в решении этой задачи могут оказать биологически активные добавки, содержащие в своем составе жизненно важные «стройматериалы» в концентрированном виде. Причем наибольшую ценность для здоровья имеют препараты, поставляющие вместе с мелкими «кирпичиками» и некие «универсальные блоки», которые организм может использовать целиком для построения новых эффективных молекул и обновления клеток, непосредственно связанных с иммунитетом.

Научная разработка с оздоравливающим эффектом

Оптимизировать и ускорить процесс синтеза биологически активных молекул, от которых в том числе зависит и высокая сопротивляемость организма к негативным внешним воздействиям, помогает природный комплекс Alacricell. Набор активных компонентов, входящих в его состав, эффективен при острых состояниях, препятствует развитию хронических заболеваний и улучшает иммунитет.

Alacricell – разработка ученых международной научно-технологической компании Ärlisätt и сотрудников Тюменского филиала института фундаментальной и клинической иммунологии, в числе которых – тюменский профессор, доктор медицинских наук Юрий Суховей.

«Наша совместная с компанией Ärlisätt деятельность направлена на то, чтобы сделать здоровье, полноценную жизнь и активное долголетие достоянием наибольшего числа людей. Природный комплекс Alacricell является результатом многолетних теоретических и экспериментальных исследований по его позитивному влиянию на клеточные системы. Это итог более двадцати лет научных разработок и пятнадцати лет различных, в том числе и клинических испытаний. Научно доказано, что Alacricell приводит к увеличению доли молодых клеток с полным резервом жизненных сил и к расширению возможностей существующих у организма резервов. Значительную часть обновляемых клеток представляют иммунокомпетентные клетки», – объясняет доктор медицинских наук, профессор Юрий Суховей.

Активные природные компоненты как источник здоровья

В состав комплекса Alacricell входит комбинация гомологов сквалена и высших жирных кислот.

Отличительной чертой природных компонентов комплекса является их высокая растворимость в воде, обеспечивающая быстрое всасывание и действие, а также подтвержденная безопасность.

Сквален – это природный антиоксидант, родственник витамина Е и каротина. Первоначально это органическое соединение было получено из жира печени акулы, отсюда и его название, так как Squalus – это род акул.

В человеческом организме сквален выступает в роли антимикробного, антиканцерогенного и противогрибкового средства, а также служит топливом для выработки гормонов. Он частично поступает из пищи, частично синтезируется в организме через сложный каскад биохимических реакций. Дополнительно поставляя сквален и его гомологи, то есть вещества, схожие с ним по свойству и строению, мы сильно облегчаем жизнь организму, сберегая его силы и энергию.

Достаточный уровень сквалена способствует омоложению клеток и снижению избыточного количества свободных радикалов, ускоряющих процесс старения. Сквален активен против раковых клеток, поддерживает и продлевает молодость, положительно влияет на выработку гормонов.

Во время исследований полезных для человека свойств сквалена было установлено, что это вещество поддерживает естественный синтез витамина D и улучшает транспортировку других витаминов во все уголки организма. Компоненты сквалена стимулируют работу иммунной системы, защищая человека от всевозможных инфекций и вирусов, повышают способность организма противостоять неблагоприятным внешним условиям и стрессам.

Жирные кислоты – это «строительный материал» для производства гормонов: элемента, без которого не может нормально функционировать ни одна жизненно важная система человеческого организма. Жирные кислоты входят в состав всех клеточных мембран и определяют их свойства. Кроме этого, многие витамины являются жирорастворимыми и, значит, без данного соединения попросту не усваиваются.

Высшие жирные кислоты, входящие в состав комплекса Alacricell, являются незаменимыми: то есть либо совсем не синтезируются в организме, либо их синтез очень незначительный, в то время как метаболическая роль очень высока. Жирные кислоты служат источником энергии для сокращения мышц и общего метаболизма, способствуют усилению защитных свойств иммунитета и поддержанию здоровья.

Эффективность, качество и доказанная безопасность

Получение минерально-органического комплекса Alacricell из природного сырья и обеспечение необходимого контроля качества – одно из основных ноу-хау компании Ärlisätt, чьи разработки являются практическим результатом многолетнего международного сотрудничества в области научных исследований. В основе работы команды лежит деятельность ученых и специалистов в различных областях медицины и биотехнологии, от фундаментальной иммунологии до математического моделирования. Все продукты компании Ärlisätt проходят многоступенчатый контроль качества и эффективности.

«Потребовались многолетние исследования международного коллектива ученых и врачей, чтобы разработать технологии выделения и очистки, а также оценки качества минерально-органического комплекса Alacricell. Проверка действия комплекса проведена на культурах клеток, лабораторных животных. Результаты испытаний говорят о том, что комплекс нетоксичен даже при 500-кратном превышении нормальной дозы, не вызывает аллергии даже при 100-кратном превышении нормальной дозы, неканцерогенен даже при 500-кратном превышении оптимальной дозы. Побочных эффектов от применения минерально-органического комплекса обнаружено не было, так же как и противопоказаний к его приему. Набор активных компонентов, входящих в состав комплекса Alacricell, способствует активации регенеративных процессов в тканях организма, благодаря чему достигаются различные благоприятные эффекты, в том числе активизация ресурсов организма и укрепление иммунитета», – подчеркнул доктор медицинских наук, профессор Юрий Суховей.

Справка

Ärlisätt является международной научно-технологической компанией, проводящей исследования и внедряющей уникальные технологии в области улучшения качества и повышения продолжительности жизни. Разработки компании используются в таких областях, как здоровье человека, косметология, ветеринария, растениеводство, биотехнологии, биопринтинг. Штаб-квартира компании Ärlisätt находится в Стокгольме (Швеция).