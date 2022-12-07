В Нижневартовске водитель иномарки спровоцировал аварию, пострадал мужчина

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Спешка и невнимательность на дороге стали причиной аварии с пострадавшим. Как сообщили в ГИБДД 63-летний водитель автомобиля «Nissan», двигаясь по улице Авиаторов в Нижневартовске, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Toyota», под управлением 52-летнего водителя. В результате происшествия водитель «Toyota» получил травмы.

ГИБДД Югры напоминает водителям, что соблюдение правил дорожного движения и аккуратность вождения являются залогом безопасности на дороге.

Напомним, мы писали ранее о том, что четыре человека погибли в массовом ДТП на 413-м километре автодороги «Югра».