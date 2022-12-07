Глава Нижневартовска выразил соболезнования родным и близким погибших вартовчан Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске сегодня, 7 декабря, объявлен днем траура в связи с трагической гибелью людей в доме на улице Мира, 6-А. Нижневартовцы приходят к памятнику «Добрый ангел Мира», чтобы почтить память погибших, приносят цветы.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших вартовчан:

- Восемь наших земляков – соседей, друзей – погибли. И что самое страшное, четверо из них дети. Нет таких слов, которые бы могли передать всю ту боль, которая сейчас на душе. Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон. Мы будем рядом и сделаем все, чтобы помочь пережить эту ничем невосполнимую утрату - написал Дмитрий Кощенко в своих соцсетях.

На зданиях города приспущены флаги, а организациям, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры, спорта рекомендовано воздержаться от проведения и показа развлекательных мероприятий и программ.