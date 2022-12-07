В отдельных районах Югры 7 декабря пройдет небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 декабря ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, днем потеплеет до -8, -13 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси с этого дня начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Примечательно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.