Энергетики обсудили планы совершенствования кадровой политики на 2023 год

Фото: Виктор Шерстюк, предоставлено из архива АО "Россети Тюмень"

Энергетики и профсоюзные лидеры подвели итоги реализации кадровой и социальной политики за 9 месяцев и рассмотрели планы на 2023 год. Мероприятие прошло в городе Сургуте. Личное участие в совещании приняли заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков и председатель Тюменской межрегиональной организации «ВЭП» Сергей Подосинников.

Исламбек Казбеков в своем докладе отметил значительный вклад профсоюза в вопросы реализации социальных программ. Так, в электросетевой компании в июле текущего года на 15,9 % проиндексированы тарифные ставки и увеличен процент ежемесячной премии. На конец года, ожидается, что рост средней заработной платы составит порядка 19 %.

В свою очередь Сергей Подосинников акцентировал внимание участников на показателе активной текучести кадров за 10 месяцев 2022 года. При целевом уровне не более 6,5 % фактическое значение составило 4,3 %. По словам руководителя Тюменской межрегиональной организации ВЭП, выполнение принятых энергопредприятием социальных обязательств позволяет удерживать высококвалифицированных работников в отрасли.

В качестве ключевых ориентиров кадровой и социальной политики на 2023 год, к которым будет стремиться организация совместно с ВЭП, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Исламбек Казбеков отметил повышение производительности труда, развитие кадрового потенциала энергокомпании и повышение уровня реального содержания заработной платы. «Всероссийский электропрофсоюз является нашим надежным партнером. Уверен, что эффективная совместная работа позволит достичь всех запланированных результатов», – прокомментировал руководитель.