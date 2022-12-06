Руководитель СК ХМАО провел совещание с оперативниками работающими на месте обрушенного дома

Фото: СУ СК РФ по ХМАО

Руководитель СК по ХМАО-Югре Михаил Викторович Мокшин провел совещание в Нижневартовске с следователями и оперативниками работающими на месте частичного обрушения жилого дома по улице Мира.

- Михаил Викторович осмотрел место происшествия, заслушал доклады руководителя следственного отдела по Нижневартовску Сергея Владимировича Салькова, а также следователей-криминалистов о проведенных следственных действиях по уголовному делу, их результатах, запланированных мероприятиях - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.

Руководитель поручил обеспечить оперативное и качественное расследование. Также обеспечить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления по оказанию помощи эвакуированным жильцам дома, пострадавшим и их родственникам.

Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.