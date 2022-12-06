Фото: ОМВД России по Пыть-Яху

Полицейский из Пыть-Яха помог замерзающему дальнобойщику из Екатеринбурга. Полицейский заметил на обочине автомобиль «SCANIA» со Свердловскими номерами и пришел на помощь водителю, который пытался отремонтировать неисправность двигателя, сломавшегося из-за низкой температуры.

Старший лейтенант полиции ОГИБДД ОМВД России нашел жесткую сцепку и погрузчик для отбуксировки транспорта. После того, как они добрались до города, полицейский отвез замерзшего и уставшего мужчину к себе домой, где накормил и отогрел в бане.

На следующий день они вместе нашли деталь для двигателя сломанного большегруза и запустили его. Водитель поблагодарил полицейского за помощь, пожелал ему успехов на службе и отправился в Екатеринбург.