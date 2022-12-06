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НовостиОбщество6 декабря 2022 4:16

Полицейский из Пыть-Яха помог замерзающему дальнобойщику из Екатеринбурга

Полицейский приютил мужчину у себя дома, а на следующий день помог починить его транспорт
Виктория Терина
Фото: ОМВД России по Пыть-Яху

Фото: ОМВД России по Пыть-Яху

Полицейский из Пыть-Яха помог замерзающему дальнобойщику из Екатеринбурга. Полицейский заметил на обочине автомобиль «SCANIA» со Свердловскими номерами и пришел на помощь водителю, который пытался отремонтировать неисправность двигателя, сломавшегося из-за низкой температуры.

Старший лейтенант полиции ОГИБДД ОМВД России нашел жесткую сцепку и погрузчик для отбуксировки транспорта. После того, как они добрались до города, полицейский отвез замерзшего и уставшего мужчину к себе домой, где накормил и отогрел в бане.

На следующий день они вместе нашли деталь для двигателя сломанного большегруза и запустили его. Водитель поблагодарил полицейского за помощь, пожелал ему успехов на службе и отправился в Екатеринбург.