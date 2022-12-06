В Югре 6 декабря днем столбик термометра поднимется до -8 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 6 декабря будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15 °С, при прояснениях до -25 °С, днем -8, -13 °С, местами -15, -20 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, а днем осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -11, -13 °С, днем потеплеет до -9, -11°С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По погоде на Митрофана русские люди предсказывали погоду на лето. Если в этот день шёл мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.