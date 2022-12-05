В Югре за последние три дня произошло три смертельных ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные дни произошло три смертельных ДТП. Об одном из них мы писали ранее, это случилось на 51 км автодороги «Сургут Лянтор» в Сургутском районе. Подробности страшной аварии сообщили в ГИБДД. Как оказалось, водитель допустил неуправляемый занос автомобиля на встречку, совершив столкновение с автобусом «Iveco». В результате ДТП водитель «Hyundai» и 2 пассажира: 4-летняя девочка и 6-летний мальчик, – получили травмы. А 29 – летняя пассажирка и 2-х месячная девочка погибли на месте происшествия. В автомобиле отсутствовали детские удерживающие устройства. Дети не были пристегнуты, а младенец находился на руках у матери.

Другое ДТП произошло 8 км автодороги «Северный обход» в Сургутском районе. Как уточнили в ГИБДД, 61-летний водитель «КАМАЗа» сбил 65-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. В результате ДТП мужчина-пешеход погиб.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

А третья авария произошла в районе 145 км дороги Сургут-Нижневартовск. 44-летняя женщина на «Kia» не справилась с управлением и при обгоне попутного движущегося грузового автомобиля «Mercedes» столкнулась со встречным автомобилем «Honda». Далее «Honda» продолжила движение и совершила столкновение с автомобилем «Mercedes», который от удара наехал на металлическое ограждение. В итоге водитель «Kia» скончалась на месте происшествия, а 30 – летний водитель и 50-летний пассажир «Honda» получили травмы.