Шесть семей из Нижневартовске согласились разместиться в квартирах маневренного фонда

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В консультационный пункт, открытый на базе ЖЭУ №3 в Нижневартовске, обратились 39 семей.

Их проконсультировали по вопросу получения жилья из маневренного фонда. Семьям рассказали, куда необходимо обращаться, чтобы восстановить документы. Если нет паспорта – необходимо подойти в паспортно-визовую службу по адресу: ул. Мира, 23-А (кабинет №17 - без очереди); за восстановлением свидетельства о рождении/расторжении/заключении брака – в управление ЗАГС. Подробности рассказала начальник управления по жилищной политике Татьяна Борисова.

В Нижневартовске продолжает действовать горячая линия по номеру 24-25-80. Специалистам поступило 130 звонков.

Напомним, для жителей поврежденного дома приостановлены коммунальные начисления.