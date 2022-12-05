Снег с улиц Сургута ежедневно убирают 180 единиц спецтехники

Фото: администрация Сургута

Около 180 единиц спецтехники ежедневно убирают снег с улиц Сургута. Об этом сообщает администрация города. Глава города Андрей Филатов поставил департаменту городского хозяйства задачу изменить подход к уборке снега и благодаря этому чистка дорог в городе стала качественней.

Теперь работы проводят не по графику, а по ситуации. Раньше по нормативу техника проходила по участкам один раз, а с этого года, при необходимости, чистят дорогу дважды. Кроме того, в достаточном объёме сделан запас песко-соляной смеси, заключены контракты на поставку горюче-смазочных материалов и песка. В случае снегопадов и метелей на уборку снега смогут выйти 300 машин.

– Мы теперь работаем не на количество как таковое, просто на проходы, а на качество. Наша основная задача – это обеспечить чистоту дорог, удобство проезда по ним и, соответственно, эстетичность, чтобы все это хорошо смотрелось и приятно было ездить по городу. Всё это делается в плановом порядке. Подрядчик бесконтрольным никогда не остается. Мы смотрим, где и как они работают, – рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Сургута Андрей Байков.