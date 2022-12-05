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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:05

Для жителей поврежденного дома приостановлены коммунальные начисления

Поставка воды и отвод стоков в соседних домах производятся в штатном режиме
Виктория Терина
Фото: ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

Фото: ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

Специалисты "Нижневартовские коммунальные системы" проверили состояние сетей на месте взрыва жилой пятиэтажки. Аварийные бригада компании и спецтехника (12 человек и 4 единицы спецтехники) работали на месте происшествия.

После взрыва баллона с газом частичное разрушение подъезда жилой пятиэтажки сопровождалось пожаром. Специалисты проверили готовность и работоспособность пожарных гидрантов, которые использовали сотрудники МЧС. Аварийная бригада проверила близлежащие сети холодного водоснабжения и водоотведения.

- Часть коммуникаций НКС находятся в техподполье частично обрушенного дома. Полную проверку оборудования мы сможем провести после того, как разберут завалы. Магистральные сети не повреждены. Поставка воды и отвод стоков в близлежащих домах производятся в штатном режиме, - сообщил главный управляющий директор Анатолий Боков.

Для жителей поврежденного дома приостановлены коммунальные начисления. Списки НКС опубликует на своем сайте в ближайшее время.