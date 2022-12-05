Выдачи автокредитов в России за последний месяц увеличились на 8%

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За 11 месяц 2022года банки преодолели отметку в 624 млрд руб., так как в прошлом году продажи достигли 1,1 трлн руб. В декабре, согласно прогнозам экспертов, ожидается рост активности заемщиков, что позволит рынку довести итоговую цифру до 670 млрд руб.

В ноябре клиенты банка ВТБ заключили больше 5,8 тысяч кредитных сделок на 6 млрд руб., благодаря чему результат увеличился на 10% по сравнению с октябрем. Средняя сумма автокредита составил около 1 млн руб. За 11 месяцев больше 47, 5 тыс. клиентов оформили автокредиты на 57 млрд руб.

Больше всего в ноябре оформлено автокредитов в Московском регионе (965 млн руб.), Санкт-Петербурге, включая Ленинградскую область (470 млн руб.), Башкортостане (свыше 244 млн руб.).

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей банк выдал больше 3,8 млрд рублей. Одной из самых популярных марок стала Lada, на нее приходится 6 из 10 кредитных сделок.

– В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца. В ВТБ общий объем выдач с момента запуска программы уже приблизился к 7 млрд рублей, и сегодня доля господдержки в наших продажах составляет около 55%. Чаще всего на льготных условиях заемщики покупают машины в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. По нашей оценке в декабре активность клиентов продолжит расти, что позволит российским банкам довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на

траекторию уверенного роста, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.