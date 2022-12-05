В Нижневартовске жильцам дома, где взорвался газ, предложили эвакуироваться

Фото: Наталья Комарова, соцсети

Жильцам частично обрушившегося дома в Нижневартовске предложили эвакуироваться. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова в прямом эфире телеканала «Россия 24».

- Всем жителям этого дома предложено эвакуироваться, сейчас там никто не проживает. Пока все работы по разбору завалов не будут выполнены, а также все исследования, в соответствии с которыми мы установим, можно ли использовать для жизни какие-то помещения, и что нужно сделать, чтобы привести весь дом в соответствующее стандартам состояние, - сказала глава региона.

Также Наталья Комарова уточнила, что ни при каких обстоятельствах люди не останутся на улице. По ее поручению, главе Нижневартовска разрешено использовать весь жилфонд для временного проживания пострадавших.

Напоминаем, что ранним утром на место взрыва в жилом доме прибыл глава МЧС Александр Куренков. Из-за сложности завала он назвал ситуацию непростой.