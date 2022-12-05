Энергетики Нижневартовска организовали дежурство на месте ЧП по улице Мира

Фото: АО «Городские электрические сети»

Энергетики Нижневартовска организовали дежурство на месте частично обрушившегося дома по ул. Мира, 6а. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

- Городские энергетики держат постоянную связь с представителями штаба ГО и ЧС, работающими на месте трагедии, - прокомментировали в компании.

Вчера, 4 декабря, когда произошло ЧП, на место экстренно выехали аварийные бригады. Специалисты «Городских электрических сетей» и «Управления теплоснабжения» проверили состояние коммунальных сетей и обеспечили условия для бесперебойного снабжения жильцов микрорайона электроэнергией, отоплением и горячей водой.

- Были задействованы шесть единиц специальной техники, в том числе автогидроподъемник, сварочная установка на базе автомобиля «ГАЗ» и автокран. Дежурство несли 15 сотрудников оперативного персонала. По результатам первичного осмотра выявлены нарушения в работе внутридомовых коммуникаций. Кабельные линии, питающие дом электроснабжением и проходящие в подвале здания, не повреждены. По запросу оперативного штаба ГО и ЧС аварийный дом был обесточен, электроснабжение для остальных абонентов третьего микрорайона подается в штатном режиме», - прокомментировал главный инженер АО «Городские электрические сети» Николай Бугаев.

Также аварийные бригады УТС подтвердили исправность транзитного трубопровода, расположенного в техподполье и обеспечивающего теплом четыре жилых дома. Горячая вода и тепло подаются их жителям без ограничений.