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Глава Сургута Андрей Филатов выразил соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в Нижневартовске. Он опубликовал пост, посвященный этому в своих социальных сетях.

- Глубоко потрясен трагедией в Нижневартовске, унесшей вчера жизни людей. Тяжелое испытание для города, непоправимые утраты в семьях наших земляков. Для десятков семей жизнь разделилась на "до" и "после". Приношу от всех сургутян соболезнования родным и близким погибших. Искренне желаю скорейшего восстановления, выздоровления пострадавшим - написал Филатов.

Он отметил, что Сургут готов подключиться и оказать необходимую помощь Нижневартовску.

Напомним, ранее соболезнования выразила Губернатор Югры Наталья Комарова. Принято решение о выплате родственникам погибших - по 1 миллиону рублей.