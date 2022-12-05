В Югре 5 декабря 2022 года потеплеет до -4 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 5 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19 °С, местами по восточной половине -21, -26 °С, местами по западной половине -7, -12 °С, днем -9, -14 °С, местами по северной половине потеплеет до -4 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17, -19 °С, днем -12, -14 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.