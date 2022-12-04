Фото: Нижневартовская городская поликлиника

Во взрослой поликлинике Нижневартовска усилен режим работы травмпункта. Об этом сообщили в официальном группе медучреждения в соцсети "Вконтакте". - Дополнительными сотрудниками усилена работа отделения неотложной помощи. Со скорой медицинской помощи в поликлинику передаются вызовы для высвобождения сотрудников службы, оказывающих помощь на месте происшествия. Организовано круглосуточное дежурство медицинского поста в пункте временного размещения - говорится в сообщении.

Штаб гражданской обороны Нижневартовской городской поликлиники готов к работе при возникновении различных ЧС. Сейчас в пункте временного размещения дежурит начальник штаба Булат Радусович Валиев. А в поликлинике №1 организована подготовленная врачебно-сестринская бригада.