В Югре на загородной трассе в ДТП погиб двухмесячный ребенок

УМВД России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе в ДТП погиб младенец. Об этом сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Авария произошла сегодня, 4 декабря, около 19:30 на 51 километре автодороги «Сургут - Лянтор». Водитель автомобиля «Hyundai Sonata» не выбрал безопасную скорость движения, поэтому автомобиль занесло на встречную полосу, а затем легковушка врезалась в автобус «Iveco».

- В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai Sonata» и её двухмесячный ребёнок погибли на месте происшествия. 30-летний водитель и двое детей-пассажиров (4 и 6 лет) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу Сургута - сообщают в полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.