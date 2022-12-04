В Югре будут судить подростков из Ставропольского края за кражу денег у югорчанина

В Югре будут судить подростков из Ставрополья края за кражу денег у югорчанина Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела против подростков из Ставропольского края. Они обвиняются в хищении чужого имущества с банковского счета.

- Один из обвиняемых, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, познакомился в компьютерном клубе города Кисловодска с 24-летним жителем города Пыть-Ях и, войдя к нему в доверие, неоднократно просил мобильный телефон, с помощью которого в тайне от потерпевшего переводил с его счета денежные средства, причинив ущерб на сумму 36 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В декабре 2021 года обвиняемый рассказал своему сверстнику о возможности кражи денег, после чего мужчина, получив мобильный телефон у жителя Пыть-Яха под предлогом совершения звонков, с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года совершил несколько переводов на свой счет, украв 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.