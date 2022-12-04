В Югре завершился предпринимательский форум. Фото: телеграм-канал "Югра Официально"

В Югре завершился предпринимательский форум. Он длился два дня и за это время участники окунулись в насыщенную деловую программу: бизнес-тренинги и неформальное общение. Кстати, на площадке подвели итоги сразу нескольких конкурсов, в числе которых «Молодой предприниматель Югры».

Губернатор Югры Наталья Комарова познакомилась с проектами участников и лично поздравила победителей, которым стали: Ирина Щербакова из Ханты-Мансийска, Юлия Антонова из Сургута, Олег Пискунов и Руслан Рахимов с проектом «Дом цветов» («Бизнес в сфере торговли»).

А самым молодым участник конкурса был 18-летний Андрей Стороженко из Нижневартовска, он стал лауреатом специальной номинации «Выбор экспертов» с проектом «Лаборатория 3D печати и моделирования».