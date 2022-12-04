В Югре 4 декабря 2022 года ночью похолодает до -26 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 4 декабря 2022 года, в Югре облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем также местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, местами по северной половине -7,-12 °С, местами по южной половине -21, -26 °С, днем -7,-12 °С, местами по восточной половине -15,-20 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -18, -20 °С, днем потеплеет до -8, -10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.