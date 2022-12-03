Жителя Мегиона мошенники развели на 1,5 миллиона рублей

Житель Мегиона перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей.

В Югре мошенники обнанули 51-летнего мужчину, пожелавшего заработать легко и быстро. В интернете житель Мегиона увидел сайт, на котором предлагали заработать деньги на разнице курсов валют.

Мужчина ознакомился с сайтом, просмотрел все видео, которые были на странице и скачал себе на телефон мобильное приложение. Через пару часов ему на телефон позвонил неизвестный и начал задавать вопросы по поводу его интереса к их сайту. Затем мегионцу пообещали, что на следующий день заявителю позвонит лучший менеджер и объяснит, как пользоваться приложение и что делать дальше.

На следующие день действительно был звонок. Девушка по телефону объяснила, как работает приложение, тогда гражданин приобрел два вида валюты. Через некоторое время на графике в мобильном приложении сумма денег увеличилась на 34%. Тогда мужчина стал делать новые валютные операции. По совету менеджера она оформил в банке кредит на 600 тысяч. Их и деньги с кредитной карты он также перевел на карточные счета, которые ему указала девушка-менеджер.

Через некоторое время менеджер объяснила мегионцу, что он уже заработал 1 200 000 рублей. Но чтобы их вывести необходимо внести на счет обеспечение в размере 5000 долларов.

Оформив еще несколько кредитов, мужчина и эти деньги перевел на указанные счета. Только когда сумма всех кредитов достигла 1 520 000 рублей, мужчина понял, что это обман.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала, что только за одни сутки в регионе зарегистрировали 16 случаев мошенничества.