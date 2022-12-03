Жители Сургута пожаловались на цветность питьевой воды

В Сургуте восстановили повреждение на водопроводе Фото: Андрей Новиков

В Сургуте полностью устранили последствия технического сбоя работы магистрального водовода по проспекту Мира. В администрации города заявили, что качество водоснабжения в центральном районе восстановлено, это подтверждено лабораторными исследованиями — вода полностью безопасна.

Всего за последние сутки в адрес водоснабжающего предприятия поступило 4 жалобы на цветность питьевой воды от жителей центрального микрорайона.

Жители микрорайонов ПИКС и Железнодорожников, в которых прогнозировалось возможное ухудшение качества воды, за день ни разу не пожаловались. Не было претензий и от управляющих компаний.

До середины дня 3 декабря в городе дежурили машины с питьевой водой, но их услуги не потребовались.

Горводоканал продолжает круглосуточный мониторинг качества воды.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала об аварии на улице Толстого. Она повлияла на временное ухудшение качества питьевой воды в микрорайоне Железнодорожников и ПИКС.