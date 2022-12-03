Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с расселением из аварийного жилья в Югре

Дом №47 на улице Киевской в Нягани. Фото: принтскрин со страницы Google.

Скандальная ситуации с аварийным домом в Нягани дошла до главы Следственного Комитета России. Александр Бастрыкин поручил разобраться. Доклад о принимаемых по расселению ему должен будет сделать руководитель регионального отделения СКР в Югре Михаил Мокшин.

Напомним, ранее в социальных сетях прогремела история о доме №47 на улице Киевской в Нягани, который был признан аварийным 5 лет назад, но его до сих пор не расселили. Власти города сослались на отсутствие средств для расселения. В то же время в Нягани планируют снести 207 домов.

При этом сами жильцы дома уже много лет фотографируют помещения дома с гнилыми полами и протекающими трубами. С наступлением зимы вопрос о расселении вновь становится особенно актуальным из-за холода в квартирах. Некоторым жильцам пришлось уехать на съемные квартиры.

Двухэтажный дом №47 на улице Киевской в Нягани был построен в 1985 году. Стены и перекрытия у него деревянные. Всего в доме 12 квартир в двух подъездах. По данным портала https://dom.mingkh.ru на сегодняшний дом физический износ дома составляет 75%. В доме нет газа, отсутствует горячая вода.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала о грядущем расселении «фенольных» домов в регионе.