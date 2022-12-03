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Новостиэкономика3 декабря 2022 9:34

В Югре утвердили передачу 21 земельного участка для добычи полезных ископаемых

В регионе добывают около 40% всей российской нефти
Иван Литвинов
Фото пресс-служба правительства Югры.

Фото пресс-служба правительства Югры.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила передачу в пользование нефтегазовым компаниям 21 участка земли.

- Суммарные запасы нефти названных участков недр составляют 25,3 млн тонн, ресурсы нефти по категории D0 – 3,7 млн тонн, по категории D1 + D2 – 155,8 млн тонн, - сообщила Наталья Комарова.

Лицензия на пользование 5 участков предполагает геологическое изучения, разведку и добычу полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, 16 – геологическое изучение недр.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала о том, что в регионе становится все сложнее добывать нефть. В регионе её добывают с 1964 года. За это время из недр Югры добыли более 12 миллиардов тонн нефти.