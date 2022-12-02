В ХМАО на выплаты участникам СВО выделят больше 90 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО утвердили выплаты участникам СВО. Изменения в постановление внесены на заседании правительства Югры, которое провела губернатор региона Наталья Комарова.

- Документ подготовлен в целях распространения данных обязательств региона на военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов внутренних дел, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, - подчеркнула глава региона.

Денежные выплаты будут начислять на основании сведений о таких гражданах, представленных уполномоченными органами, никаких заявлений для этого писать не нужно. Единовременно в размере 250 тысяч рублей при направлении для выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

В распоряжении говорится, что право на получение выплаты, предоставляемой в размере 3 миллионов рублей, распространяется в равных долях на каждого члена семьи погибшего военнослужащего, добровольца, а также на их совершеннолетних детей.

На эти цели будет выделено 90 миллионов 720 тысяч рублей.