В Югре мужчина отпраздновал День рождения товарища, а уходя забрал у именинника телевизор

Фото: ОМВД России по Советскому району

В Советском районе 42-летний мужчина украл телевизор у товарища. Ночью сосед и хороший знакомый, позвал его в гости, по случаю наступающего через час Дня рождения. Во время застолья хозяин квартиры уснул, а гость ушел, прихватив с собой телевизор.

Как оказалось он хотел таким образом вернуть долг другому своему знакомому, которому задолжал 5 тысяч рублей. Владелец похищенного телевизора оценивает ущерб в 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Кстати, это уже не первое его преступление, он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.