Югорчане смогут увидеть премьеру «Сердце пармы» в онлайн-кинотеатре

фото из архива онлайн-кинотеатра KION, ПАО "МТС"

Над фильмом Антона Мегердичева, режиссера проекта «Движение вверх», работали компании Star Media, «ПРОФИТ» и телеканал «Россия 1» при поддержке Фонда кино. Самый кассовый российский фильм 2022 года будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 8 декабря.

Фильм рассказывает о князя Михане, который родился в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Он встречает свою любовь, в которой вся красота мира и сила ведьмы-ламии, но быть вместе им запрещают законы. Эта встреча навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы и столкнет с трудностями. Князю предстоит борьба, он станет на защиту своего мира от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

Фильм «Сердце пармы» снят по мотивам одноименного романа-бестселлера Алексея Иванова («Географ глобус пропил») и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин «Движение вверх» (2017) и «Метро» (2012). Съемки проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, над декорациями работали почти 8 месяцев – пошито около 500 костюмов. Золотая статуэтка Сорни-Най также подлинная, она хранится в Музее природы и человека в Ханты-Мансийске. Премьера фильма состоялась в рамках открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля.

Роли исполнили: Александр Кузнецов («Кислота»), Елена Ербакова (дебют), Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом»), Евгений Миронов («Достоевский»), Виталий Кищенко («Союз спасения»), Фёдор Бондарчук («Молодежка»), Владимир Свирский («Sheena667») и Роза Хайруллина («Псих»). Над сценарием работали Сергей Бодров («Кавказский пленник»), Илья Тилькин («Скажи ей») и Ксения Датнова.

Премьера доступна в онлайн-кинотеатре KION от МТС с 8 декабря.